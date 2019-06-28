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Ракурс
Пожежа у Львові: горить поблизу пасажирського вокзалу, фото — Варта

Пожежа у Львові: горить поблизу пасажирського вокзалу (ФОТО, ВІДЕО)

28 чер 2019, 17:43
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У Львові на залізничному вокзалі у п’ятницю, 28 червня, сталася пожежа. Видно великий стовп диму та вогонь.

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Займання сталося на вантажній станції, що розташовується поблизу пасажирської, що на вулиці Двірцевій.

Пожежа у Львові: горить поблизу пасажирського вокзалу, фото — Варта

Пожежа у Львові: горить поблизу пасажирського вокзалу, фото — Варта

Вогонь помітили о 17.00. Пожежа виникла за головним залізничним вокзалом, що на площі Двірцевій. Наразі відомо, що горять технічні приміщення залізничного депо.

Пожежа у Львові: горить поблизу пасажирського вокзалу, фото — Варта

На місце події прибули рятувальники. Евакуація людей із пасажирського вокзалу не проводиться.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на Львівщині під час руху загорівся автобус із півсотнею пасажирів. Палав туристичний автобус, який возив відпочивальників у Карпати.

Пожежа у Львові: горить поблизу пасажирського вокзалу, фото — Варта

Джерело: Ракурс


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