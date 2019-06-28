Обвал мосту в Генуї: відео підриву залишків переправи, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n123727-u-genuyi-znesly-mist-avariya-na-yakomu-zabrala-43-jyttya-video-vybuhu.html

Ракурс

В італійському місті Генуя сьогодні підірвали залишки мосту, аварія на якому забрала життя 43 людей. Міст обвалився 14 серпня 2018 року під час шторму.

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Вибухотехніки використали півтонни вибухівки, щоб знести залишки споруди, яка частково впала влітку минулого року. Вибухівку заклали на опорах і на дорожньому полотні. Навколо мосту розмістили баки з водою й увімкнули системи поливання, які зменшували кількість пилу.

Перед вибухами в місті пролунала сирена, а знесення залишків споруди тривало до десяти секунд.

«Ракурс» повідомляв, що внаслідок обвалення мосту в Генуї постраждали двоє українців. Перед аварією в міст вдарила блискавка. У момент обвалення на споруді знаходилися два десятки автомобілів.

Міст Моранді — це внутрішній міський автодорожній міст. У серпні минулого року обвалилося близько 240 м. Загальна довжина мосту — 1,1 км. Переправу звели у 1962—1967 роках. Міст став першим в Європі залізобетонним вантовим (висячим) мостом. По ньому проходила автомагістраль А10.