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Ракурс
Обвал моста в Генуе: видео подрыва остатков переправы, фото — Википедия

В Генуе снесли мост, авария на котором унесла 43 жизни: видео подрыва

28 июн 2019, 17:10
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В итальянском городе Генуя сегодня взорвали остатки моста, авария на котором унесла жизни 43 человек. Мост обрушился 14 августа 2018 года во время шторма.

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Взрывотехники использовали полтонны взрывчатки, чтобы снести остатки сооружения, которое частично упало летом прошлого года. Взрывчатку заложили на опорах и на дорожном полотне. Вокруг моста разместили баки с водой и включили систему полива, которая уменьшала количество пыли.

Перед взрывами в городе прозвучала сирена, а снос остатков сооружения продолжался до десяти секунд.

«Ракурс» сообщал, что в результате обрушения моста в Генуе пострадали двое украинцев. Перед аварией в мост ударила молния. В момент обрушения на сооружении находились два десятка автомобилей.

Мост Моранди — это внутренний городской автодорожный мост. В августе прошлого года обрушилось около 240 м. Общая длина моста — 1,1 км. Переправу построили в 1962—1967 годах. Она стала первым в Европе железобетонным вантовым (висячим) мостом. По мосту проходила автомагистраль А10.

Источник: Ракурс


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