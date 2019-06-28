Встреча Путина и Мэй: Великобритания напомнила России об украинских моряков и отравления в Солсбери

https://racurs.ua/n123726-mey-vpervye-vstretilas-s-putinym-posle-solsberi-i-napomnila-ob-ukrainskih-moryakah.html

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Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй 28 июня впервые после нападения на Скрипалей в Солсбери встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Мэй напомнила российскому коллеге о наличии доказательств причастности РФ к отравлению и потребовала от Путина освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

В официальном сообщении британского правительства по результатам встречи лидеров во время саммита G20 указано, что Мэй заявила Путину о дестабилизирующей деятельности РФ, напомнила о требовании освободить пленных украинцев, а также российской дезинформацию и кибератаках.

Отдельно британский премьер говорила с Путиным о нападении в Солсбери. Мэй заявила, что Великобритания имеет неопровержимые доказательства, что «за этой атакой стояла Россия». Доказательства основаны на результатах тщательного расследования и на сотрудничестве с союзниками.

Такое поведение никогда не должно повториться. Великобритания хочет видеть, что два человека, ответственные за преступления, привлечены к ответственности, — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Напомним, что 27 июня в Киеве произошел скандал относительно украинских попыток вернуть пленных моряков. Во время брифинга президент Зеленский выразил возмущение министру иностранных дел Павлу Климкину в связи с нотой Украины относительно пленных украинских моряков. В ответ на критику Климкин заявил, что больше не считает возможным помогать Зеленскому.