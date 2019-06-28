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Ракурс
День Конституции: в оккупированных Донецке и Луганске вывесили украинские флаги

В День Конституции украинские флаги вывесили в Донецке и Луганске (ФОТО)

28 июн 2019, 16:08
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В пятницу, 28 июня, в День Конституции во временно оккупированных Донецке и Луганске неизвестные вывесили украинские национальные флаги.

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Фото национального флага в Донецке опубликовали в паблике «Донецк Live» в социальной сети Вконтакте. Сине-желтый стяг, по словам авторов, вывесили на здании, находящемся на перекрестке проспектов Артема и Богдана Хмельницкого.

День Конституции: в оккупированных Донецке и Луганске вывесили украинские флаги

В оккупированном Луганске флаг Украины неизвестные патриоты вывесили по адресу Квартал Олексиева, 2 (центр города). По словам луганского активиста Алексея Овчаренко, который и обнародовал соответствующее фото в Твиттер, флаг провисел больше часа.

День Конституции: в оккупированных Донецке и Луганске вывесили украинские флаги

Напомним, что 28 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил флешмоб по случаю Дня Конституции. В видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук, президент призвал украинцев участвовать во флешмобе «Моя любимая статья». Участникам флешмоба предлагается записывать короткие видео с рассказом об одной из статей Основного закона и публиковать их с хэштегом # мояулюбленастаття.

Источник: Ракурс


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