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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «112 Украина»

Зеленский объявил флешмоб по случаю Дня Конституции (ВИДЕО)

28 июн 2019, 12:06
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил флешмоб по случаю Дня Конституции.

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В видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук, президент призвал украинцев участвовать во флешмобе «Моя любимая статья».

Участникам флешмоба предлагается записывать короткие видео с рассказом об одной из статей Основного закона и публиковать его с хэштегом #мояулюбленастаття.

Зеленский также назвал свою любимую статью. По его словам, это ст. 3, которая указывает, что в Украине человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность являются наивысшей социальной ценностью.

Я хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город «на шашлычки». Поэтому давайте все себе пообещаем — знать нашу Конституцию, а главное — соблюдать и уважать, — подчеркнул президент.

Напомним, недавнее высказывание Зеленского об украинках возмутило общественность и стало причиной возникновения протестного флешмоба #ятобінебренд, участники которого считали, что президент унизил женщин.

Источник: Ракурс


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