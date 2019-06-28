Володимир Зеленський, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n123718-zelenskyy-ogolosyv-fleshmob-z-nagody-dnya-konstytuciyi-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський оголосив флешмоб з нагоди Дня Конституції.

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У відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук, президент закликав українців долучатися до флешмобу «Моя улюблена стаття».

Учасникам флешмобу пропонується записувати коротке відео з розповіддю про одну зі статей Основного закону і публікувати його з хештегом #мояулюбленастаття.

Зеленський також назвав свою улюблену статтю. За його словами, це ст. 3, котра вказує, що в Україні людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю.

Я дуже хочу, щоб ми любили День Конституції не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто «на шашлички». Тому давайте всі собі пообіцяємо — знати нашу Конституцію, а головне — дотримуватися і поважати, — наголосив президент.

Нагадаємо, нещодавнє висловлювання Зеленського про українок обурило громадськість і стало причиною виникнення протестного флешмобу #ятобінебренд, учасники котрого вважали, що президент принизив жінок.