День Конституції: в окупованих Донецьку та Луганську вивісили українські прапори

https://racurs.ua/ua/n123725-u-den-konstytuciyi-v-donecku-ta-lugansku-vyvisyly-ukrayinski-prapory-foto.html

Ракурс

У п’ятницю, 28 червня, у День Конституції в окупованих Донецьку та Луганську невідомі вивісили українські національні прапори.

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Фото національного прапора в Донецьку опублікували в пабліку «Донецьк Live» у соціальній мережі Вконтакте. Синьо-жовтий стяг, за словами дописувачів, вивісили на будівлі, що знаходиться на перехресті проспектів Артема та Богдана Хмельницького.

В окупованому Луганську прапор України невідомі патріоти вивісили за адресою Квартал Олєксієва, 2 (центр міста). За словами луганського активіста Олексія Овчаренка, який й оприлюднив відповідне фото у Твіттер, стяг провисів більше години.

Нагадаємо, що 28 червня президент України Володимир Зеленський оголосив флешмоб з нагоди Дня Конституції. У відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук, президент закликав українців долучатися до флешмобу «Моя улюблена стаття». Учасникам флешмобу пропонується записувати коротке відео з розповіддю про одну зі статей Основного закону і публікувати його з хештегом #мояулюбленастаття.