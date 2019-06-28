Розслідування про Коломойського: позов до SkyUp пов'язаний із оточенням олігарха, фото — Радіо Свобода

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Позов до лоукост-авіакомпанії SkyUp (Скай Ап) пов’язаний із нардепом з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

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Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми». В матеріалі «Таємниця Баришівського суду» журналісти виявили зв’язок з Коломойським в історії з рішенням суду, яке призупинило дію ліцензію авіакомпанії.

Наприкінці травня Баришівський районний суд зупинив ліцензію лоукост-авіакомпанії SkyUp, хоча суддя й відмовилася забороняти польоти до вирішення спору по суті. Невідома на той момент позивачка обґрунтовувала свої вимоги неякісними послугами лоукостера.

В SkyUp назвала рішення суду абсурдним, оскаржили його і пояснили, що позов подала людина, яка ніколи не була клієнтом компанії. Журналісти знайшли позивача, ним виявилася мешканка Баришівки Оксана Пасенко.

У заяві до поліції вона запевнила, що не позивалася до SkyUp, але водночас начебто написала заяву на ім’я нардепа Олександра Дубініна. У ній жінка… просила посприяти у забезпеченні виконання рішення Баришівського райсуду.

Заява Пасенко адресувалася нардепу, який довгий час був менеджером підприємств групи «Приват», підконтрольної олігарху Коломойському. Жінка заявила, що хоч Баришівський суд й ухвалив рішення на її користь, Пасенко не задоволена тим, що літаки лоукостера продовжують літати.

У зверненні до Дубініна вона попросила вжити заходи «для забезпечення дотримання принципів верховенства права, законності та загальнообов’язковості судових рішень».

На «заяву» мешканки Баришівки у приймальні Дубініна швидко відреагували і 19 червня переслали її у вигляді депутатського звернення до Мінінфраструктури.

Дубінін обирався до Верховної Ради по округу в Дніпропетровській області, працював головою правління «Дніпроазоту» — заводу, підконтрольного олігарху. Вибори Дубінін виграв як мажоритарник від БПП, але вже через півроку вийшов з фракції президента. Він — член президії партії «УКРОП».

Ігор Коломойський у коментарі «Схемам» заявив, що Дубінін «не є до нього афілійованою особою», а рішення Баришівського суду про призупинення ліцензії SkyUp не вплинуло на роботу «Міжнародних авіаліній України» — найбільшого авіаперевізника країни.