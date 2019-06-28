Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Розслідування про Коломойського: позов до SkyUp пов'язаний із оточенням олігарха, фото — Радіо Свобода

Позов до SkyUp пов’язаний із оточенням Коломойського — ЗМІ (ВІДЕО)

28 чер 2019, 15:33
999

Позов до лоукост-авіакомпанії SkyUp (Скай Ап) пов’язаний із нардепом з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Loading...

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми». В матеріалі «Таємниця Баришівського суду» журналісти виявили зв’язок з Коломойським в історії з рішенням суду, яке призупинило дію ліцензію авіакомпанії.

Наприкінці травня Баришівський районний суд зупинив ліцензію лоукост-авіакомпанії SkyUp, хоча суддя й відмовилася забороняти польоти до вирішення спору по суті. Невідома на той момент позивачка обґрунтовувала свої вимоги неякісними послугами лоукостера.

В SkyUp назвала рішення суду абсурдним, оскаржили його і пояснили, що позов подала людина, яка ніколи не була клієнтом компанії. Журналісти знайшли позивача, ним виявилася мешканка Баришівки Оксана Пасенко.

У заяві до поліції вона запевнила, що не позивалася до SkyUp, але водночас начебто написала заяву на ім’я нардепа Олександра Дубініна. У ній жінка… просила посприяти у забезпеченні виконання рішення Баришівського райсуду.

Заява Пасенко адресувалася нардепу, який довгий час був менеджером підприємств групи «Приват», підконтрольної олігарху Коломойському. Жінка заявила, що хоч Баришівський суд й ухвалив рішення на її користь, Пасенко не задоволена тим, що літаки лоукостера продовжують літати.

У зверненні до Дубініна вона попросила вжити заходи «для забезпечення дотримання принципів верховенства права, законності та загальнообов’язковості судових рішень».

На «заяву» мешканки Баришівки у приймальні Дубініна швидко відреагували і 19 червня переслали її у вигляді депутатського звернення до Мінінфраструктури.

Дубінін обирався до Верховної Ради по округу в Дніпропетровській області, працював головою правління «Дніпроазоту» — заводу, підконтрольного олігарху. Вибори Дубінін виграв як мажоритарник від БПП, але вже через півроку вийшов з фракції президента. Він — член президії партії «УКРОП».

Ігор Коломойський у коментарі «Схемам» заявив, що Дубінін «не є до нього афілійованою особою», а рішення Баришівського суду про призупинення ліцензії SkyUp не вплинуло на роботу «Міжнародних авіаліній України» — найбільшого авіаперевізника країни.

Попит перевищує пропозицію, не вистачає саме потужностей, щоб перевезти всіх охочих, — заявив олігарх.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Мей вперше зустрілася із Путіним після Солсбері і нагадала про українських моряків

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на саміті G20 вперше після нападу на Скрипалів у Солсбері зустрілася із Путіним. Мей нагадала йому про наявність доказів причетності РФ до отруєння та вимагала від Путіна звільнити українських моряків

Світові новини
16:40

Позов до SkyUp пов’язаний із оточенням Коломойського — ЗМІ (ВІДЕО)

Журналісти програми «Схеми» виявили опосередкований зв’язок з олігархом Коломойським в історії з позовом до авіакомпанії SkyUp Airlines в Баришівський райсуд, який вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів

Новини України
15:33

Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

Прем'єр-міністр радить президентові відправити міністра закордонних справ Павла Клімкіна у відпустку. Володимир Гройсман зазначив, що готовий підписати заяву про відпустку міністра закордонних справ

Новини України
08:53
Новини партнерів
Загрузка...