Расследование о Коломойском: иск к SkyUp связан с окружением олигарха, фото - Радио Свобода

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Иск к лоукост-авиакомпании SkyUp (Скай Ап) связан с нардепом из орбиты олигарха Игоря Коломойского.

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Об этом говорится в расследовании программы «Схемы». В материале «Тайна Барышевского суда» журналисты обнаружили связь с Коломойским в истории с решением суда, приостановившим действие лицензии авиакомпании.

В конце мая Барышевский районный суд остановил лицензию лоукост-авиакомпании SkyUp, хотя судья и отказалась запрещать полеты до разрешения спора по существу. Неизвестный на тот момент истец обосновывал свои требования некачественными услугами лоукостера.

В SkyUp назвала решение суда абсурдным, обжаловали его и объяснили, что иск подал человек, который никогда не был клиентом компании. Журналисты нашли истца, им оказалась жительница Барышевки Оксана Пасенко.

В заявлении в полицию она заверила, что не судилась со SkyUp, но одновременно якобы написала заявление на имя нардепа Александра Дубинина. В нем женщина… просила посодействовать в обеспечении выполнения решения Барышевского райсуда.

Заявление Пасенко адресовалось нардепу, который долгое время был менеджером предприятий группы «Приват», подконтрольной олигарху Коломойскому. Женщина заявила, что хоть Барышевский суд и принял решение в ее пользу, Пасенко недовольна тем, что самолеты лоукостера продолжают летать.

В обращении к Дубинину она попросила принять меры «для обеспечения соблюдения принципов верховенства права, законности и общеобязательности судебных решений».

На «заявление» жительницы Барышевки в приемной Дубинина быстро отреагировали и 19 июня переслали его в виде депутатского обращения в Мининфраструктуры.

Дубинин избирался в Верховную Раду по округу в Днепропетровской области, работал председателем правления «Днепроазота» — завода, подконтрольного олигарху. Выборы Дубинин выиграл как мажоритарщик от БПП, но уже через полгода вышел из фракции президента. Он — член президиума партии «УКРОП».

Игорь Коломойский в комментарии «Схемам» заявил, что Дубинин «не является к нему аффилированным лицом», а решение Барышевского суда о приостановлении лицензии SkyUp не повлияло на работу «Международных авиалиний Украины» — крупнейшего авиаперевозчика страны.