Зустріч Путіна та Мей: Британія нагадала Росії про українських моряків та отруєння в Солсбері

https://racurs.ua/ua/n123726-mey-vpershe-zustrilasya-iz-putinym-pislya-solsberi-i-nagadala-pro-ukrayinskyh-moryakiv.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 28 червня вперше після нападу на Скрипалів у Солсбері зустрілася із президентом РФ Володимиром Путіним.

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Мей нагадала російському колезі про наявність доказів причетності РФ до отруєння та вимагала від Путіна звільнити українських моряків.

В офіційному повідомленні британського уряду за результатами зустрічі лідерів під час саміту G20 зазначено, що Мей заявила Путіну про дестабілізуючу діяльність РФ, нагадала про вимогу звільнити полонених українців, а також російську дезінформацію та кібератаки.

Окремо британський прем'єр говорила із Путіним щодо нападу в Солсбері. Мей заявила, що Велика Британія має неспростовні докази, що «за цією атакою стояла Росія». Докази засновані на результатах ретельного розслідування та на співпраці із союзниками.

Така поведінка ніколи не має повторитися. Британія хоче бачити, що дві особи, відповідальні за злочини, притягнуті до відповідальності, — йдеться у заяві Даунінг-стріт.

Нагадаємо, що 27 червня у Києві стався скандал щодо українських спроб повернути полонених моряків. Під час брифінгу президент Зеленський висловив обурення міністру закордонних справ Павлу Клімкіну у зв’язку з нотою-відповіддю України на російську ноту щодо полонених українських моряків. У відповідь на критику Клімкін згодом заявив, що більше не вважає за можливе допомагати Зеленському.