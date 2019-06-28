Фобії Путіна: президент РФ прийшов вечеряти на саміті G20 зі своїм термосом, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n123729-fobiyi-tyraniv-putin-pryyshov-vecheryaty-na-samiti-g20-zi-svoyim-termosom-video.html

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Під час вечері на саміті G20 в японській Осаці 28 червня президент Росії Володимир Путін користувався своїм стаканом-термосом.

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Цей факт засвідчило офіційне відео із події. На ньому видно, як Путін «чокається» пластиковою склянкою з кришкою. Дональд Трамп, який сидів поруч з російським президентом, пив з посуду, підготовленого до банкету. Глава Білого дому в якості напою вибрав газовану воду.

До слова, нещодавно Путін приходив із таким же посудом на пропагандистське шоу «Пряма лінія з російським народом».

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив появу Путіна на вечері G20 зі своїм термосом.

Це пов’язано з тим, що він постійно п'є чай з цього термоса, — заявив Пєсков російським ЗМІ.

Путін брав також свій термос на зустріч з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.