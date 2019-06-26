Відведення військ у Станиці Луганській: сили ООС повернуться на позиції, якщо окупанти зірвуть домовленості

Сьогодні в Станиці Луганській розпочалося відведення сил, фото: «Інформатор»

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Українські військовослужбовці повернуться на позиції, які залиши в межах сьогоднішнього відведення сил у місті Станиця Луганська Луганської області, якщо бойовики не відведуть свої війська.

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Про це агентству «Укрінформ» повідомив голова Станично-Луганської районної держадміністрації Луганської області Юрій Золкін.

За словами Золкіна, наразі від ОБСЄ ще не надходила інформація про те, що окупанти також здійснили відведення військ.

Сьогодні відбувся перший етап відведення, в межах якого українські військовослужбовці залишили позицію, розташовану неподалік контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

Золкін наголошує, що подальші етапи розведення сил в цьому місті не відбуватимуться, доки не надійде підтвердження, що противник також виконав свої зобов’язання.

Чиновник зазначив, що, на його думку, бойовики навряд чи дотримуватимуться мінських домовленостей.

Нагадаємо, прес-служба операції Об'єднаних сил сьогодні повідомила, що в Станиці Луганській під наглядом ОБСЄ розпочалося відведення сил. За цим процесом спостерігав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський.