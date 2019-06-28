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Новости Черновцов: полиция вычислила и разыскивает мать мальчика, которого нашли мертвым в чемодане (ФОТО)

Полиция Буковины разыскивает мать двухлетнего мальчика, которого нашли мертвым в чемодане (ФОТО)

28 июн 2019, 19:31
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Полиция Буковины установила личность и начала поиски матери двухлетнего мальчика, которого 27 июня нашли мертвым в чемодане на окраине Черновцов.

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Полиция установила, что матерью ребенка является 21-летняя жительница Хмельницкого Анна Пилявская, которая проживала в Черновцах. Где эта женщина сейчас — неизвестно.

Полиция сообщила приметы женщины: рост 160−170 см, среднего телосложения, имеет темные волнистые волосы с красноватым оттенком. На левой руке возле запястья женщина имеет татуировку в виде короны, на предплечье — татуировка (два волка).

Новости Черновцов: полиция вычислила и разыскивает мать мальчика, которого нашли мертвым в чемодане, фото — Фейсбук В.Аброськина

Новости Черновцов: полиция вычислила и разыскивает мать мальчика, которого нашли мертвым в чемодане, фото — НПУ

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Фейсбук отметил, что чемодан с телом ребенка обнаружили в кустах, мальчик был замотан в одеяло.

Источник: Ракурс


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