Новости Черновцов: полиция вычислила и разыскивает мать мальчика, которого нашли мертвым в чемодане (ФОТО)

https://racurs.ua/n123731-policiya-bukoviny-razyskivaet-mat-dvuhletnego-malchika-kotorogo-nashli-mertvym-v-chemodane-foto.html

Ракурс

Полиция Буковины установила личность и начала поиски матери двухлетнего мальчика, которого 27 июня нашли мертвым в чемодане на окраине Черновцов.

Loading...

Полиция установила, что матерью ребенка является 21-летняя жительница Хмельницкого Анна Пилявская, которая проживала в Черновцах. Где эта женщина сейчас — неизвестно.

Полиция сообщила приметы женщины: рост 160−170 см, среднего телосложения, имеет темные волнистые волосы с красноватым оттенком. На левой руке возле запястья женщина имеет татуировку в виде короны, на предплечье — татуировка (два волка).

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Фейсбук отметил, что чемодан с телом ребенка обнаружили в кустах, мальчик был замотан в одеяло.