Европейские игры: Украина завоевала "золото" в борьбе и легкой атлетике (Юлия Ткач), фото — Википедия

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Ракурс

Сборная Украины 28 июня получила еще две награды высшей пробы на II Европейских играх в Минске.

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В вольной борьбе Юлия Ткач в категории до 62 кг в финале одолела соперницу из Азербайджана и стала чемпионкой соревнований.

Украинка в Минске выиграла четыре схватки — у испанской, российской, болгарской и азербайджанской соперниц.

Волынянка Ткач — чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы. На летних Олимпийских играх 2008 года заняла 11 место. Через четыре года на лондонской Олимпиаде проиграла в ¼ финала россиянке.

Финал Европейских игр в соревнованиях по легкой атлетике, которые проходят по формату DNA (Динамическая новая легкая атлетика) стал триумфом украинской легкой атлетики. Украинцы победили у хозяев, сборной Беларуси, которую лично поддерживал на стадионе «Динамо» президент страны Александр Лукашенко.

В финал соревнований вышли шесть сборных. После семи видов программы (100 м у женщин и мужчин, прыжков в длину у женщин, метания копья у женщин, эстафеты 4 по 400 м, 100 м с барьерами и прыжках в высоту у мужчин, 100 м с барьерами у женщин) украинцы и белорусы удерживали лидерство. Команда-победительница Европейских игр определялась в гонке преследования — смешанной эстафете 800−600−400−200 м.

Украинцы и белорусы стартовали вместе. На первом этапе за нашу сборную бежал Евгений Гуцол. Эстафету Ольге Ляхов он передавал почти одновременно с белорусом. Не удалось увеличить преимущество и после второго этапа. На третьем этапе Алексей Поздняков сразу нарастил скорость и сумел несколько увеличить отрыв от белорусов, а Яна Качур удержала лидерство и привела Украину к победе в Европейских играх.

После этих побед Украины снова переместилась на четвертое место в медальном зачете Европейских игр. Наши спортсмены завоевали уже девять золотых наград, 12 — серебряных и 11 — бронзовых.