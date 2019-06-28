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Скрепы трещат: в Крыму показали спектакль с целующимися юношами

Скрепы трещат: в Крыму показали спектакль с целующимися юношами (ФОТО)

28 июн 2019, 21:04
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На закрытии театральной смены молодежного форума «Таврида» в Крыму показали спектакль от студии Gogol School. В конце представления молодые люди изобразили поцелуй.

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Видео с этой сценой из спектакля было опубликовано крымским блогером Сандро Кириаком, однако впоследствии его удалили.

Скрепы трещат: в Крыму показали спектакль с юношами, которые целуются, фото — скриншот видео

Кириак рассказал, что представление началось ночью, уже после официального закрытия форума. После нескольких монологов с театрализованным сопровождением две юные актрисы слились в страстном поцелуе. Позже к ним присоединились и юноши. Все это происходило под песню советской группы «Земляне» «Трава у дома». Спектакль завершилась тем, что девушки, одетые в белые майки, облили себя водой.

Организатором форума «Таврида» была правительственная структура Росмолодежь.

Скрепы трещат: в Крыму показали спектакль с целующимися юношами, фото — Примечания

«В Крыму под видом молодежного спектакля зрителям показали однополые поцелуи и полуголые груди студенток», «Однополые поцелуи и полуголые груди», «На молодежном форуме показали спектакль-провокацию» — такими заголовками крымские и российские СМИ прокомментировали театральный фестиваль на аннексированном полуострове.

Gogol School — это творческая лаборатория, созданная выходцами из «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова. Режиссер спектакля — выпускник мастерской Серебренникова Илья Ромашко.

Скрепы трещат: в Крыму показали спектакль с целующимися юношами, фото — Примечания

На скандальное событие одним из первых отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он считает, что студенты нарушили закон о запрете пропаганды гомосексуализма в России среди несовершеннолетних.

Тот, кто это организовал, подонок, — заявил Рогозин в Инстаграм.

Скрепы трещат: в Крыму показали спектакль с целующимися юношами, фото — Примечания

Источник: Ракурс


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