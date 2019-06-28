Скрепы трещат: в Крыму показали спектакль с целующимися юношами

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Ракурс

На закрытии театральной смены молодежного форума «Таврида» в Крыму показали спектакль от студии Gogol School. В конце представления молодые люди изобразили поцелуй.

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Видео с этой сценой из спектакля было опубликовано крымским блогером Сандро Кириаком, однако впоследствии его удалили.

Кириак рассказал, что представление началось ночью, уже после официального закрытия форума. После нескольких монологов с театрализованным сопровождением две юные актрисы слились в страстном поцелуе. Позже к ним присоединились и юноши. Все это происходило под песню советской группы «Земляне» «Трава у дома». Спектакль завершилась тем, что девушки, одетые в белые майки, облили себя водой.

Организатором форума «Таврида» была правительственная структура Росмолодежь.

«В Крыму под видом молодежного спектакля зрителям показали однополые поцелуи и полуголые груди студенток», «Однополые поцелуи и полуголые груди», «На молодежном форуме показали спектакль-провокацию» — такими заголовками крымские и российские СМИ прокомментировали театральный фестиваль на аннексированном полуострове.

Gogol School — это творческая лаборатория, созданная выходцами из «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова. Режиссер спектакля — выпускник мастерской Серебренникова Илья Ромашко.

На скандальное событие одним из первых отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он считает, что студенты нарушили закон о запрете пропаганды гомосексуализма в России среди несовершеннолетних.