Трамп и Путин говорили об украинских моряков. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n123742-tramp-sdelal-temu-osvobojdeniya-moryakov-ukrainskih-vms-odnoy-iz-prioritetnyh-putin.html

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Освобождение украинских моряков — эта тема была основной во время разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина на саммите G20 в Осаке.

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Именно американский президент был инициатором разговора о украинских военнопленных. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита «Большой двадцатки», сообщает «Интерфакс».

По словам Путина, вопрос передачи Украине моряков будут решать в будущем, поскольку сейчас в России продолжается судебное разбирательство.

Президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20. Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать, — отметил российский президент.

Путин подчеркнул, что очень важно, чтобы освобождение моряков не проходило в рамках предвыборной кампании в Украине, и чтобы процессы освобождения не были связаны с украинской внутриполитической тематикой.

Напомним, на саммите «Большой двадцатки» в Японии встретились премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент РФ Владимир Путин. Мэй напомнила главе РФ о наличии доказательств причастности РФ к отравлению и потребовала от Путина освободить украинских моряков.