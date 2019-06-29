Трамп та Путін говорили про українських моряків. Фото: Reuters

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Звільнення українських моряків — ця тема була основною під час розмови президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Російської Федерації Володимира Путіна на саміті G20 в Осаці.

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Саме американський президент був ініціатором розмови щодо українських військовополонених. Про це заявив президент Росії Володимир Путін за підсумками саміту «Великої двадцятки», повідомляє «Інтерфакс».

За словами Путіна, питання передачі Україні моряків вирішуватимуть в майбутньому, оскільки наразі в Росії триває судовий розгляд.

Президент США зробив цю тему однією з пріоритетних в ході нашого спілкування на G20. Ми пояснили, що там відбувається. Говорили на цю тему. Рішення поки немає. У нас іде судовий розгляд. Потрібно дочекатися, будемо потім це вирішувати, — зазначив російський президент.

Путін наголосив, що дуже важливо, щоб звільнення моряків не проходило в рамках передвиборної кампанії в Україні, і щоб процеси звільнення не були пов’язані з українською внутрішньополітичною тематикою.

Нагадаємо, на саміті «Великої двадцятки» в Японії зустрілися прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та президент РФ Володимир Путін. Мей нагадала главі РФ про наявність доказів причетності РФ до отруєння та вимагала від Путіна звільнити українських моряків.