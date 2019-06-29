Частині моряків висунули обвинувачення. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n123736-chastyni-ukrayinskyh-moryakiv-v-rosiyi-vysunuly-ostatochne-zvynuvachennya-advokat.html

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Федеральна служба безпеки Росії висунула звинувачення в остаточній редакції вісьмом військовополоненим морякам українських Військово-морських сил Збройних сил України.

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Слідче управління ФСБ РФ вже проводить завершальний етап слідчих дій щодо військовополонених моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на власній сторінці у Facebook.

Військовополоненим Євгенові Семидоцькому, Юрієві Будзилу, Богданові Небилиці, Володимирові Терещенку, Андрієві Оприску, Андрієві Драчу, Андрієві Ейдеру та Сергієві Попову слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції за ч. 3 ст. 322 (незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу РФ, — йдеться в повідомленні.

За словами словами Полозова, військовополонених та їхніх адвокатів ознайомили з результатами проведення комісійної ситуаційної судової експертизи. Далі аналогічні слідчі дії будуть проводитися щодо решти моряків.

Адвокат українських військовополонених наголосив, позиція захисту лишається незмінною. Захоплені на Азові громадяни України є військовополоненими та перебувають під захистом III Женевської конвенції 1949 року «Про поводження з військовополоненими». Полозов акцентував увагу на тому, що ці моряки українських ВМС мають імунітет у відповідності зі ст. 95 Конвенції ООН з морського права та згідно з наказом Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25 травня 2019 року повинні бути негайно звільнені.

Нагадаємо, 27 червня президент Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити полонених українських моряків. Російською мовою глава держави зазначив: «У нас у всех есть дети. Верните детей родителям!».