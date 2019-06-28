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Отруєння Скрипалів: BBC розповіла про третього учасника злочину, фото — BBC

BBC розповіла про третього учасника отруєння Скрипалів (ФОТО)

28 чер 2019, 22:21
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Третій ймовірний учасник замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, генерал-майор ГРУ Олег Сергеєв, керував діями оперативної групи в Солсбері і зв’язувався з високопоставленими військовими чинами у Москві.

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В розслідуванні BBC стверджується, що Сергеєв прибув в лондонський аеропорт Хітроу вранці 2 березня і полетів у Росію у другій половині дня 4 березня — саме того дня, коли речовину «Новичок» нанесли на ручку вхідних дверей Скрипалів.

Про участь Сергєєва в отруєнні раніше повідомляла група розслідувачів Bellingcat. Тоді вони встановили його справжнє ім’я і пов’язали з ГРУ, але звання третього учасника та його роль в операції залишалися нез’ясованими. За даними BBC, саме Сергеєв керував діями співробітників ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна.

Отруєння Скрипалів: BBC розповіла про третього учасника злочину, фото — BBC

Посилаючись на дані білінгу телефону Сергеєва, розслідувачі зазначають, що він дзвонив лише на один телефонний номер, який всупереч російському законодавству не мав власника кілька років, не зв’язувався ні з однією з веж мобільного зв’язку і не мав IMEI. BBC припускає, що це — зв’язковий Сергеєва в ГРУ.

Точні дані про те, чи зустрічався Сергеєв з Чепігою і Мишкіним в Лондоні, відсутні. Він 3 березня поїхав в центр міста, хоча до цього не залишав район біля свого готелю. Інші підозрювані, за даними британської поліції, перебували від нього неподалік.

Крім того, в 2017 році Сергєєв знаходився в Великій Британії у той же час, що й Мишкін. «Слідчі вважають, що саме під час попереднього приїзду й сформувався план щодо отруєння Скрипаля», — повідомляє BBC.

Нагадаємо, що влада Великої Британії звинувачує в отруєнні Скрипалів російські спецслужби. Сьогодні очільниця британського уряду Тереза Мей повідомила Володимиру Путіну, що нормалізація відносин між двома країнами можлива тільки після того, як будуть покарані підозрювані у здійсненні цього страшного злочину.

Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року.


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