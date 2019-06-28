Отруєння Скрипалів: BBC розповіла про третього учасника злочину, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n123735-bbc-rozpovila-pro-tretogo-uchasnyka-otruiennya-skrypaliv-foto.html

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Третій ймовірний учасник замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, генерал-майор ГРУ Олег Сергеєв, керував діями оперативної групи в Солсбері і зв’язувався з високопоставленими військовими чинами у Москві.

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В розслідуванні BBC стверджується, що Сергеєв прибув в лондонський аеропорт Хітроу вранці 2 березня і полетів у Росію у другій половині дня 4 березня — саме того дня, коли речовину «Новичок» нанесли на ручку вхідних дверей Скрипалів.

Про участь Сергєєва в отруєнні раніше повідомляла група розслідувачів Bellingcat. Тоді вони встановили його справжнє ім’я і пов’язали з ГРУ, але звання третього учасника та його роль в операції залишалися нез’ясованими. За даними BBC, саме Сергеєв керував діями співробітників ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна.

Посилаючись на дані білінгу телефону Сергеєва, розслідувачі зазначають, що він дзвонив лише на один телефонний номер, який всупереч російському законодавству не мав власника кілька років, не зв’язувався ні з однією з веж мобільного зв’язку і не мав IMEI. BBC припускає, що це — зв’язковий Сергеєва в ГРУ.

Точні дані про те, чи зустрічався Сергеєв з Чепігою і Мишкіним в Лондоні, відсутні. Він 3 березня поїхав в центр міста, хоча до цього не залишав район біля свого готелю. Інші підозрювані, за даними британської поліції, перебували від нього неподалік.

Крім того, в 2017 році Сергєєв знаходився в Великій Британії у той же час, що й Мишкін. «Слідчі вважають, що саме під час попереднього приїзду й сформувався план щодо отруєння Скрипаля», — повідомляє BBC.

Нагадаємо, що влада Великої Британії звинувачує в отруєнні Скрипалів російські спецслужби. Сьогодні очільниця британського уряду Тереза Мей повідомила Володимиру Путіну, що нормалізація відносин між двома країнами можлива тільки після того, як будуть покарані підозрювані у здійсненні цього страшного злочину.

Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року.