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Отравление Скрипалей: BBC рассказала о третьем участнике преступления, фото — BBC
BBC рассказала о третьем участнике отравления Скрипалей (ФОТО)https://racurs.ua/n123735-bbc-rasskazala-o-tretem-uchastnike-otravleniya-skripaley-foto.htmlРакурс
Третий вероятный участник покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, генерал-майор ГРУ Олег Сергеев, руководил действиями оперативной группы в Солсбери и связывался с высокопоставленными военными чинами в Москве.
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В расследовании BBC утверждается, что Сергеев прибыл в лондонский аэропорт Хитроу утром 2 марта и полетел в Россию во второй половине дня 4 марта — в день, когда вещество «Новичок» нанесли на ручку входной двери Скрипалей.
Об участии Сергеева в отравлении ранее сообщала группа расследователей Bellingcat. Тогда они установили его настоящее имя и связали с ГРУ, но звание третьего участника и его роль в операции оставались невыясненными. По данным BBC, именно Сергеев руководил действиями сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мышкина.
Ссылаясь на данные биллинга телефона Сергеева, расследователи отмечают, что он звонил только на один телефонный номер, который вопреки российскому законодательству не имел владельца несколько лет, не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI. BBC предполагает, что это — связной Сергеева в ГРУ.
Точные данные о том, встречался ли Сергеев с Чепигой и Мышкиным в Лондоне, отсутствуют. Он 3 марта поехал в центр города, хотя до этого не оставлял район возле своего отеля. Другие подозреваемые, по данным британской полиции, находились от него неподалеку.
Кроме того, в 2017 году Сергеев находился в Великобритании в то же время, что и Мышкин.
«Следователи считают, что именно во время предыдущего приезда и сформировался план отравления Скрипалей», — сообщает BBC.
Напомним, что власти Великобритании обвиняют в отравлении Скрипалей российские спецслужбы. Сегодня руководитель британского правительства Тереза Мэй сообщила Владимиру Путину, что нормализация отношений между двумя странами возможна только после того, как будут наказаны подозреваемые в совершении этого страшного преступления.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года.
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