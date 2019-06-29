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Части моряков предъявили обвинение. Фото: Reuters

Части украинских моряков в России предъявили окончательное обвинение — адвокат

29 июн 2019, 08:23
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Федеральная служба безопасности России предъявила обвинение в окончательной редакции восьми военнопленным морякам украинских Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Следственное управление ФСБ РФ уже проводит завершающий этап следственных действий в отношении военнопленных моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на собственной странице в Facebook.

Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзилу, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Оприску, Андрею Драчу, Андрею Ейдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса РФ, — говорится в сообщении.

По словам Полозова, военнопленных и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Далее аналогичные следственные действия будут проводиться по остальным морякам.

Адвокат украинских военнопленных подчеркнул, позиция защиты остается неизменной. Захваченные на Азове граждане Украины являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 года «Об обращении с военнопленными». Полозов акцентировал внимание на том, что эти моряки украинских ВМС имеют иммунитет в соответствии со ст. 95 Конвенции ООН по морскому праву и в соответствии с приказом Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая 2019 года должны быть немедленно освобождены.

Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинских моряков. На русском языке глава государства отметил: «У нас у всех есть дети. Верните детей родителям!».

Источник: Ракурс


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