Бойовики обстріляли Золоте-4. Фото: GuildHall

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Бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки з гранатометів обстріляли населений пункт Золоте-4, який розташований вздовж лінії розмежування.

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Терористи гатили зі станкового протитанкового гранатомету. Стріляли з напрямку населеного пункту Золоте-5 27 червня о 4.35. Про це 29 червня повідомили в штабі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Мобільна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію. Виявилося, що внаслідок розриву гранати зруйнувало дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни та паркан житлового будинку. Ще одна граната вибухнула на автомобільній дорозі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у червні в районі селища Оленівка Волноваського району Донецької області на вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.