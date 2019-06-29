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Бойовики обстріляли Золоте-4. Фото: GuildHall

На Донбасі бойовики обстріляли з гранатометів житлові будинки Золотого-4 (ФОТО)

29 чер 2019, 10:59
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Бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки з гранатометів обстріляли населений пункт Золоте-4, який розташований вздовж лінії розмежування.

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Терористи гатили зі станкового протитанкового гранатомету. Стріляли з напрямку населеного пункту Золоте-5 27 червня о 4.35. Про це 29 червня повідомили в штабі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Мобільна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію. Виявилося, що внаслідок розриву гранати зруйнувало дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни та паркан житлового будинку. Ще одна граната вибухнула на автомобільній дорозі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Наслідки обстрілу Золотого-4. Фото: штаб ООС

Наслідки обстрілу Золотого-4. Фото: штаб ООС

Наслідки обстрілу Золотого-4. Фото: штаб ООС

Наслідки обстрілу Золотого-4. Фото: штаб ООС

Нагадаємо, у червні в районі селища Оленівка Волноваського району Донецької області на вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.

Джерело: Ракурс


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