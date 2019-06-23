Новини ООС: на Донбасі підірвався військовослужбовець 24-ї бригади

На Донбасі загинув український військовослужбовець, фото: «Телеграф»

https://racurs.ua/ua/n123490-novyny-oos-na-donbasi-pidirvavsya-viyskovoslujbovec-24-yi-brygady.html

Ракурс

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в районі селища Оленівка Волноваського району Донецької області під час перевірки місцевості на вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.

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Про це повідомляє прес-служба ООС.

Зазначається, що здійснюваний ворогом інтенсивний вогонь унеможливлював проведення евакуації тіла загиблого військовослужбовця.

Черговими вогневими засобами було відкрито вогонь у відповідь, противник зазнав втрат. Тривають заходи з повернення тіла загиблого воїна, — зазначається в повідомленні прес-служби.

Загалом за минулу добу на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще восьмеро отримали поранення, зазначає прес-служба ООС. За відомостями розвідки, 22 червня на Донбасі загинув один окупант, було знищено ворожий безпілотник та пошкоджено одну бронемашину ворога.

Загалом окупанти 31 раз порушували режим припинення вогню, зокрема вісім разів — із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

Селище Оленівка розташоване неподалік від Новотроїцького й Докучаєвська за майже 30 км на південний захід від Донецька. У 2014 році воно було захоплене бойовиками.

Нагадаємо, в березні на позиціях української армії в районі селища Невельське Ясинуватського району Донецької області український військовослужбовець підірвав у бліндажі себе і двох товаришів по службі.