Новости ООС: на Донбассе подорвался военнослужащий 24-й бригады

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, фото: «Телеграф»

https://racurs.ua/n123490-novosti-oos-na-donbasse-podorvalsya-voennoslujaschiy-24-y-brigady.html

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В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в районе поселка Оленовка Волновахского района Донецкой области во время проверки местности на взрывном устройстве подорвался военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что осуществляемый врагом интенсивный огонь сделал невозможным проведение эвакуации тела погибшего военнослужащего.

Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Всего за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще восемь получили ранения, отмечает пресс-служба ООС. По сведениям разведки, 22 июня на Донбассе погиб один оккупант, был уничтожен вражеский беспилотник и повреждена одна бронемашина врага.

В целом оккупанты 31 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе восемь раз — с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Поселок Оленовка расположено недалеко от Новотроицкого и Докучаевская в почти 30 км к юго-западу от Донецка. В 2014 году он был захвачен боевиками.

Напомним, в марте на позициях украинской армии в районе поселка Невельское Ясиноватского района Донецкой области украинский военнослужащий подорвал в блиндаже себя и двух сослуживцев.