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Ракурс
Бойовики обстріляли Золоте-4. Фото: GuildHall

На Донбассе боевики обстреляли из гранатометов жилые дома Золотого-4 (ФОТО)

29 июн 2019, 10:59
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Боевики самопровозглашенной Луганской народной республики из гранатометов обстреляли населенный пункт Золотое-4, который расположен вдоль линии разграничения.

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Террористы били из станкового противотанкового гранатомета. Стреляли с направления населенного пункта Золотое-5 27 июня в 4.35. Об этом 29 июня сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

Мобильная группа украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию. Оказалось, что в результате разрыва гранаты разрушило крышу и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Еще одна граната взорвалась на автомобильной дороге. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Последствия обстрела Золотого-4. Фото: штаб ООС

Последствия обстрела Золотого-4. Фото: штаб ООС

Последствия обстрела Золотого-4. Фото: штаб ООС

Последствия обстрела Золотого-4. Фото: штаб ООС

Напомним, в июне в районе поселка Еленовка Волновахского района Донецкой области на взрывном устройстве подорвался военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

Источник: Ракурс


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