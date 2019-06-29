Большая двадцатка договорилась о защите климата

https://racurs.ua/n123753-bolshaya-dvadcatka-dogovorilas-o-zaschite-klimata.html

Ракурс

Лидеры стран Большой двадцатки подписали заключительное коммюнике. В документ включен пункт о защите климата. Соглашение заключиливо время саммита в японской Осаке.

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Президент США Дональд Трамп отметил, что его страна не будет поддерживать пункты Парижского климатического соглашения, так как они негативно повлияют на мощности предприятий и оставят многих американцев без рабочих мест. Именно поэтому США стали единственными, кто не поддержал климатическую часть документа. Сам текст аналогичен прошлогоднему, о чем сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

При обсуждении положений документа 19 стран обязались выполнять все пункты договора, а Меркель подчеркнула, что Парижский климатический договор является необратимым. В очередной раз представительница Германии подняла вопрос о сотрудничестве по вопросу миграционной политики.

Также Большая двадцатка договорилась о содействии свободной и справедливой торговли, а также устойчивому инвестиционному климату. Лидеры стран согласились, что Всемирная торговая организация нуждается в реформировании.

Саммит в Осаке начался 28 июня. Политики договорились обсудить кризис в Персидском заливе, мировую экономику, торговые конфликты и защиту климата. Единственным спорным вопросом регулярно остается защита климата, ведь США каждый раз заявляет, что не будет соглашаться.

Как ранее сообщал «Ракурс», на саммите Меркель и президент России Путин договорились о дальнейшем сотрудничестве в нормандском формате.