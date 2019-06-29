Найбільшу партію контрабандних сигарет в історії України вилучили на Закарпатті. Фото: NewsOne

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Ракурс

Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет вилучили на Закарпатті. За попередньою оцінкою вартість тютюнових виробів становить близько 70 млн грн.

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Правоохоронці встановили, що сигарети реалізовували на чорному ринку України та вивозили до країн Європейського Союзу. Сигарети відомих світових брендів незаконно ввозили на митну територію України. Про це повідомляється у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Тютюнові вироби виявили під час обшуків у складських приміщеннях у Мукачево. У рамках розслідування протягом 27−29 червня було проведено 11 обшуків автомобілів з причепами.

Також правоохоронці виявили 13 вантажних автомобілів, які використовували для переміщення підакцизної продукції.

Відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в партії бананів у Нідерландах виявили 1,6 т кокаїну.