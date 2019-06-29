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Ракурс
Вихріст взяв золото на Європейських іграх з боксу. Фото: xsport

Вихріст взяв золото на Європейських іграх з боксу (ВІДЕО, ТАБЛИЦЯ)

29 чер 2019, 21:00
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Український боксер Віктор Вихріст виборов золоту медаль на Європейських іграх. У фінальному поєдинку українець зустрівся із французьким спортсменом Мурадом Алієвим.

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Судді віддали перемогу Вихрісту з рахунком 4:1. Поєдинок під час останньої трихвилинки зупинили через розсічення в українця. Для української збірної це друга медаль з боксу на Європейських іграх. Першу, бронзову, приніс Євген Барабанов.

Тим часом гімнаст Олег Верняєв отримав у Мінську срібло. Спортсмен став восьмим у кваліфікації багатоборства та отримав у фіналі 84,632 бала. Цей результат приніс українцю друге місце.

Перше місце отримав росіянин Давід Белявський, а замкнув трійку призерів Владислав Поляшов. Зазначимо, що у 2017 році Верняєв став чемпіоном Європи, а в 2015 році отримав золоту медаль на Європейських іграх у Баку.

Наразі Україна займає четверте місце у медальному заліку. Наші спортсмени вибороли 10 золотих, 13 срібних та 14 бронзових медалей (37 медалей загалом).

Медальний залік Європейських ігор. Фото: minsk2019

Як раніше повідомляв «Ракурс», Україна отримала золото на велотреку. Найкращий результат показала Ганна Соловей.

Джерело: Ракурс


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