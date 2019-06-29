Протести в Грузії: у Тбілісі вимагають відставки глави МВС. Фото: Спутник Грузия

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Ракурс

У Тбілісі проходить нова хвиля антиурядових протестів. Цього разу жителі Грузії вимагають відставки глави Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія.

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Разом з активістами на багатотисячну ходу прийшли також члени опозиційних політичних партій. В акції «Марш свободи» беруть участь окремі колони з прихильниками колишньої правлячої партії «Єдиний національний рух» та політичної сили «Європейська Грузія — рух за свободу». Про це повідомляє «Спутник Грузия».

Під час акції протесту демонстранти вийшли на центральні вулиці та зайняли більшу частину проспекту Руставелі. На демонстрацію принесли прапори Грузії, Євросоюзу та України.

Зазначимо, що учасники акції протесту вимагають відставки Гахарії, так як покладають на нього відповідальність за дії правоохоронців в ніч на 21 червня, коли поліція жорстоко розігнала демонстрантів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», правляча партія Грузії погодилась на проведення масштабної виборчої реформи та проведення парламентських виборів. Таким чином влада намагається задовольнити вимоги демонстрантів та припинити масштабні мітинги.