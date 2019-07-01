Вибори у Раду: п'ять “прохідних” партій назвали соціологи після чергового опитування. Фото: BBC.com

https://racurs.ua/ua/n123810-vybory-u-radu-p-yat-prohidnyh-partiy-nazvaly-sociology-pislya-chergovogo-opytuvannya.html

Ракурс

Парламентські вибори до Верховної Ради можуть завершитися потраплянням до парламенту п’яти політичних партій. Лідером уподобань українських виборців досі лишається президентська політсила «Слуга народу».

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Згідно з підсумками соцопитування, яке 22−27 червня провів «Соціальний моніторинг», 5%-й бар'єр на виборах можуть подолати партії:

«Слуга народу» — 43,2% голосів тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором;

«Опозиційна платформа — За життя» — 12,0%;

«Батьківщина» — 9,4%;

«Голос» — 8,3%.

«Європейська солідарність» — 8,2%.

За підсумками іншого соціологічного опитування, проведеного 20−24 червня групою «Рейтинг», партія «Слуга народу» також є лідером електоральних симпатій серед політсил, які братимуть участь у парламентських виборах. Її готові підтримати 45,3% громадян, які мають намір голосувати і визначилися зі своїм вибором.

Окрім «Слуги народу», за даними цього опитування, наразі долають 5%-й прохідний бар'єр ще чотири партії: «Опозиційна платформа — За життя» (12,1% голосів), «Голос» (8,4%), «Європейська Солідарність» (7,2%) та «Батьківщина» (7,0%).

Під час вказаного особистого формалізованого опитування свої відповіді надали 2 тис. респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%