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Вибори у Раду: п'ять “прохідних” партій назвали соціологи після чергового опитування. Фото: BBC.com

Вибори у Раду: п’ять прохідних партій назвали соціологи після чергового опитування (ІНФОГРАФІКА)

1 лип 2019, 16:08
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Парламентські вибори до Верховної Ради можуть завершитися потраплянням до парламенту п’яти політичних партій. Лідером уподобань українських виборців досі лишається президентська політсила «Слуга народу».

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Згідно з підсумками соцопитування, яке 22−27 червня провів «Соціальний моніторинг», 5%-й бар'єр на виборах можуть подолати партії:

  • «Слуга народу» — 43,2% голосів тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором;
  • «Опозиційна платформа — За життя» — 12,0%;
  • «Батьківщина» — 9,4%;
  • «Голос» — 8,3%.
  • «Європейська солідарність» — 8,2%.

Вибори у Раду: п'ять “прохідних” партій назвали соціологи після чергового опитування

За підсумками іншого соціологічного опитування, проведеного 20−24 червня групою «Рейтинг», партія «Слуга народу» також є лідером електоральних симпатій серед політсил, які братимуть участь у парламентських виборах. Її готові підтримати 45,3% громадян, які мають намір голосувати і визначилися зі своїм вибором.

Окрім «Слуги народу», за даними цього опитування, наразі долають 5%-й прохідний бар'єр ще чотири партії: «Опозиційна платформа — За життя» (12,1% голосів), «Голос» (8,4%), «Європейська Солідарність» (7,2%) та «Батьківщина» (7,0%).

Під час вказаного особистого формалізованого опитування свої відповіді надали 2 тис. респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%

Джерело: Ракурс


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