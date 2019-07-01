Віталій Комарницький, фото: «Корреспондент»

https://racurs.ua/ua/n123809-golova-luganskoyi-viyskovo-cyvilnoyi-administraciyi-ie-zasnovnykom-religiynoyi-organizaciyi-yaka.html

Ракурс

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький є засновником релігійної організації «Парафія на честь святителя та сповідника Луки Кримського міста Луганська» (ЄДРПОУ 37057576), яка діє на окупованих територіях Луганської області.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив волонтер Роман Синіцин.

За словами Синиціна, у своїй декларації за 2017 рік Комарницький вказав недостовірні відомості — з невідомої причини приховав, що є засновником вищезгаданої релігійної організації.

Ця релігійна організація є парафією Української православної церкви Московського патріархату, вона діє на території Луганської області, а свої служби переважно проводить на території Луганського медичного університету, розташованого в окупованому Луганську.

Скоро там закінчать будувати і новий храм, — розповів Синіцин.

За словами активіста, цю інформацію він отримав від місцевого священика, з яким зв’язався, просто зателефонувавши за номером телефону, вказаним у реєстрі.

Крім того, серед інших засновників цієї релігійної організації Синіцин виявив сепаратистів.

Так, двоє із співзасновників цієї парафії — Ковшарова Любов Петрівна і Ковшаров Олег Васильович із селища Хрящуватого — у 2014 році потрапили до відеосюжету, знятого проросійським британським журналістом Гремом Філіпсом. На цьому відео можна побачити, як Олег Ковшаров заявляє, що «люди в Україні тут жити вже не будуть», а Любов Ковшарова запевняє, що вони «хочуть тільки Новоросію».

Ще один співзасновник цієї релігійної організації — Бербець Едуард Миколайович, згідно з повідомленнями ЗМІ сепаратистів, є чиновником так званої ЛНР, зазначає Синіцин. Так, на початку цього року з’явився сюжет телебачення сепаратистів, на котрому Бербеця називають «в. о. очільника державного митного комітету ЛНР».

Нагадаємо, призначити Комарницького очільником Луганської ОДА президент України Володимир Зеленський запропонував уряду минулого тижня. На засіданні Кабміну 26 червня запропоновані кандидатури були підтримані.