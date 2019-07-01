Зустріч Путіна і Зеленського: у Кремлі назвали умови початку переговорів

https://racurs.ua/ua/n123808-putin-zustrinetsya-iz-zelenskym-koly-zrozumiie-yogo-rechnyk-kremlya.html

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Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським. Умовою для цього прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав необхідність зрозуміти політику і стратегічну лінію Зеленського.

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Нові заяви щодо відносин із Києвом Пєсков оприлюднив 1 липня російським ЗМІ на брифінгу у Москві. Спікер Путіна вважає, що в міжнародних відносинах немає нічого неможливого і знову заговорив про нерозуміння Кремлем «підходів України».

У Москві знову наполягли на прямому контакті України із сепаратистами ДНР-ЛНР.

Путін не відкидає контактів апріорі, він сповнений прагматизму в своєму підході до міжнародних справ. Але зустріч заради зустрічі нікому не потрібна, — заявив Пєсков.

У Москві вважають результатом будь-яких контактів реалізацію мінських угод. До зустрічі із Зеленським Путін хоче «зрозуміти політику співрозмовника, стратегічну лінію», «розібратися в концептуальних підходах». Пєсков пригадав у цьому сенсі «суперечливі заяви Зеленського».

Минулого тижня Кремль після повернення у ПАРЄ та саміту G20 в Осаці декілька разів повертався до теми можливого обміну ув’язнених, а також повернення до «нормандського формату» переговорів щодо війни на Донбасі.

Зокрема, Пєсков заявляв про необхідність вирішення «домашнього завдання» помічниками глав держав Франції, Німеччини, РФ та України.

Сьогодні в інтерв’ю «Лівому берегу» секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зустріч Зеленського і Путіна реальна. Данилюк назвав Зеленського і Путіна «фігурами з різним рівнем досвіду» і вважає, що президенти не зможуть «розмовляти на рівних». Секретар РНБО зазначив, що не вірить у миттєву успішність особистої зустрічі президентів, але вважає, що «заручників та військовополонених треба звільняти». Для цього Данилюк рекомендує «задіяти нові механізми».