Встреча Путина и Зеленского: в Кремле назвали условия начала переговоров, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n123808-putin-vstretitsya-s-zelenskim-kogda-poymet-ego-spiker-kremlya.html

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Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Условием для этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал необходимость понять политику и стратегическую линию Зеленского.

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Новые заявления об отношениях с Киевом от Пескова прозвучали 1 июля на брифинге в Москве. Спикер Путина считает, что в международных отношениях нет ничего невозможного и снова заговорил о непонимании Кремлем «подходов Украины».

По-прежнему в Москве настаивают на прямом контакте Украины с сепаратистами ДНР-ЛНР.

Путин не исключает контактов априори, он полон прагматизма в своем подходе к международным делам. Но встреча ради встречи никому не нужна, — заявил Песков.

В Москве считают результатом любых контактов реализацию минских соглашений. До встречи с Зеленским Путин хочет «понять политику собеседника, стратегическую линию», «разобраться в концептуальных подходах». Песков вспомнил в этом смысле «противоречивые заявления Зеленского».

На прошлой неделе Кремль после возвращения в ПАСЕ и саммита G20 в Осаке несколько раз возвращался к теме возможного обмена заключенных, а также возвращения к «нормандскому формату» переговоров относительно войны на Донбассе.

В частности, Песков заявлял о необходимости решения «домашнего задания» помощниками глав государств Франции, Германии, РФ и Украины.

Сегодня в интервью «Левому берегу» секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча Зеленского и Путина реальна. Данилюк назвал Зеленского и Путина «фигурами с различным уровнем опыта» и считает, что президенты не смогут «разговаривать на равных». Секретарь СНБО отметил, что не верит в мгновенную успешность личной встречи президентов, но считает, что «заложников и военнопленных надо освобождать». Для этого Данилюк рекомендует «задействовать новые механизмы».