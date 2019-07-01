Обстрел санитарного автомобиля в зоне ООС: число погибших возросло

Сегодня боевики обстреляли санитарный автомобиль в зоне ООС, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n123807-obstrel-sanitarnogo-avtomobilya-v-zone-oos-chislo-pogibshih-vozroslo.html

Ракурс

Умер военный медик, который сегодня получил ранения в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля «Хаммер» в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Ранее в пресс-службе ООС сообщали, что обстрел произошел сегодня в 10.50 во время выполнения медиками задачи по эвакуации раненого в районе поселка Водяное. На Донбассе есть несколько населенных пунктов с таким названием, возле какого именно из них произошел инцидент, не уточнялось. В соцсетях сообщают, что речь идет о поселке Водяное, расположенный на Приморском направлении неподалеку от Мариуполя.

Запущена боевиками противотанковая управляемая ракета (ПТУР) попала в автомобиль «Хаммер». В результате инцидента погиб один из военнослужащих, еще двое получили ранения, в частности военный медик находился в критическом состоянии.

Напомним, в мае этого года на Донбассе боевики из вооружения 122-го калибра обстреляли населенный пункт Золотое-1 в Попаснянском районе Луганской области. Было разрушено несколько жилых зданий, чудом никто не погиб. В частности, владельца наиболее пострадавшего от обстрелов дома спасло то, что он в тот момент вышел на улицу.