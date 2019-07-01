Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сегодня боевики обстреляли санитарный автомобиль в зоне ООС, фото: «Новинарня»

Обстрел санитарного автомобиля в зоне ООС: число погибших возросло

1 июл 2019, 15:18
999

Умер военный медик, который сегодня получил ранения в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля «Хаммер» в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Loading...

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Ранее в пресс-службе ООС сообщали, что обстрел произошел сегодня в 10.50 во время выполнения медиками задачи по эвакуации раненого в районе поселка Водяное. На Донбассе есть несколько населенных пунктов с таким названием, возле какого именно из них произошел инцидент, не уточнялось. В соцсетях сообщают, что речь идет о поселке Водяное, расположенный на Приморском направлении неподалеку от Мариуполя.

Запущена боевиками противотанковая управляемая ракета (ПТУР) попала в автомобиль «Хаммер». В результате инцидента погиб один из военнослужащих, еще двое получили ранения, в частности военный медик находился в критическом состоянии.

Напомним, в мае этого года на Донбассе боевики из вооружения 122-го калибра обстреляли населенный пункт Золотое-1 в Попаснянском районе Луганской области. Было разрушено несколько жилых зданий, чудом никто не погиб. В частности, владельца наиболее пострадавшего от обстрелов дома спасло то, что он в тот момент вышел на улицу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Конфликт Зеленского и Климкина: президент требует наказания для министра

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой о привлечении министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности

Новости Украины
18:00

Зеленский продолжил кадровые изменения в СБУ: спецслужба получила еще одного заместителя главы

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил кадровые назначения в СБУ и 1 июля назначил Дмитрия Нескоромного заместителем председателя. Кроме того, президент назначил руководителей двух областных управлений СБУ

Новости Украины
17:42

Богдан выступает за русский язык в качестве регионального для Донецка и Луганска

Закон о языке в Украине должен быть доработан. Такой вывод можно сделать из заявлений главы Офиса президента Андрея Богдана, который выступил за предоставление русскому языку статуса регионального в Донецке и Луганске, если они будут территорией Украины

Новости Украины
13:05
Новости партнеров
Загрузка...