Инцидент произошел возле поселка Водяное, фото: «Народная правда»

https://racurs.ua/n123799-boeviki-obstrelyali-sanitarnyy-avtomobil-v-zone-oos-est-pogibshiy-i-ranenye.html

Ракурс

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в районе поселка Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль «Хаммер», который принадлежит одному из подразделений Объединенных сил.

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Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Один из раненых — военный медик, он находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел сегодня в 10.50 во время выполнения медиками задачи по эвакуации раненого.

В командовании ООС отмечают, что такие действия боевиков являются нарушением международного законодательства и норм гуманитарного права.

Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм, — отмечает пресс-служба ООС.

Отмечается, что боевики обстреливают даже санитарные автомобили, оборудованные маркировкой Красного креста.

Напомним, сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором охарактеризовал отвод войск в Станице Луганской как «хрупкую надежду на начало завершения горячей фазы войны».