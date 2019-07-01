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Владимир Зеленский, фото: пресс-служба президента

Появилась хрупкая надежда — Зеленский прокомментировал разведения войск в Станице Луганской (ВИДЕО)

1 июл 2019, 09:56
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В Станице Луганской Донецкой области произошло разведение сил от линии разграничения с обеих сторон.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном сегодня на его странице в социальной сети Фейсбук.

Сегодня произошло важное событие. Сегодня в Станице Луганской произошло разведение войск с обеих сторон и это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ, — отметил Зеленский.

По его словам, это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию минского процесса.

В то же время Зеленский отметил, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства.

Я не хочу обещать, что завтра будет мир, завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны, эта надежда появилась, — подчеркнул президент.

Зеленский также призвал украинцев не поддаваться панике и провокациям и предоставить возможность армии и дипломатам выполнять их «мощную и очень сложную работу».

Никакой «зрады» нет, победы, к сожалению, пока тоже нет, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех, — убежден президент.

Напомним, вчера луганские боевики сообщили ОБСЕ, что завершили разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

Источник: Ракурс


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