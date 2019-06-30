В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Станице Луганской. Фото: СММ ОБСЕ

https://racurs.ua/n123782-obse-podtverdila-razvedenie-voysk-i-tehniki-v-rayone-stanicy-luganskoy.html

Ракурс

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что завершилось разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Loading...

Незаконные вооруженные формирования ЛНР 30 июня сообщили миссии, что завершили разведение сил и средств. Ранее соответствующее подтверждение СММ ОБСЕ получила от украинских сил, которые задействованы в ООС. Об этом говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В отчете говорится о том, что с 26 июня украинские военные и боевики так называемой Луганской народной республики на протяжении нескольких дней отходили от ранее занимаемых позиций.

Вооруженные силы Украины проводили работы по демонтажу укреплений и разминированию прилегающей территории, а представители вооруженных формирований начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения, — отмечают в ОБСЕ.

В Миссии заверили, что сейчас на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка.

Напомним, 30 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма подтвердил отвод военных с российской стороны из района Станицы Луганской. Первый этап отвода украинских подразделений состоялся 26 июня. На отводе войск с обеих сторон присутствовали представители ОБСЕ.