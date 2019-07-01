Белок PMP1 позволит уменьшить распространение малярии

https://racurs.ua/n123789-dvourodnyy-brat-botoksa-mojet-pomoch-preodolet-malyariu-uchenye.html

Ракурс

Ученые обнаружили тоскин, который избирательно действует на комаров.

Loading...

Это открытие может стать шагом к появлению инновационных и экологически чистых подходов к уменьшению малярии, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в Nature Communications.

Ботокс (ботулинический нейротоксин) и токсин, вызывающий столбняк, принадлежат к одной семье белков и являются одними из самых известных токсичных веществ. Считалось, что раньше это семейство токсинов нацелилось только на позвоночных животных, таких как люди, мыши и птицы. Но теперь исследователи обнаружили токсин, который действует на группу комаров, ответственных за передачу малярии.

Мы обнаружили нейротоксин, PMP1, который избирательно нацеливается на малярийных комаров, демонстрируя, что эта семья токсинов имеет гораздо более широкий спектр хозяев, чем считалось ранее, — отмечает один из исследователей Пол Стенмарк.

PMP1 позволяет снизить распространенность малярии новым и экологически чистым способом. Поскольку эти токсины являются белками, они не оставляют никаких искусственных остатков, так как разлагаются, — отмечает Стенмарк.

Сегодня инсектициды и сетки от комаров, обработанные инсектицидами, являются основным средством борьбы с распространением малярии. Однако методы борьбы с малярийными комарами требуют постоянного совершенствования, поскольку комары со временем становятся устойчивыми к большинству токсинов.

Малярия является одним из самых распространенных и серьезных заболеваний в мире. Ее вызывают одноклеточные паразиты, которые распространяются некоторыми комарами.

По данным ВОЗ, ежегодно около полумиллиона человек погибают от этой болезни, большинство из них — дети в Африке.

Напомним, недавно ученые установили, что комары кусают людей, которых находят по запаху пота.