В зоне ООС потушили масштабный пожар возле позиции украинских военных (ФОТО)

Во время пожара в зоне ООС, фото: пресс-служба операции Объединенных сил

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В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Приазовье был ликвидирован масштабный пожар, возникший в воскресенье возле позиций украинских военных. Сухая трава загорелась возле сел Широкино и Бердянское.

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В результате инцидента начали детонировать не разорванные снаряды, оставшиеся со времени обстрела территории оккупантами. Не исключается, что пожар был следствием умышленного поджога. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что на локализацию огня военным и спасателям ГСЧС пришлось потратить 8−10 часов.

В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники, — рассказал один из военнослужащих. — Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами.

К борьбе с пожаром также присоединились жители села Бердянское, огонь угрожал их домам и посевам.

Кроме того, огонь угрожал населенным пунктам вблизи Бердянского.

По словам руководителя военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олега Прилипко, не исключается вариант вражеской диверсии.

Напомним, в прошлом году в зоне ООС возник пожар возле контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое».