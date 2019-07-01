Під час пожежі в зоні ООС, фото: прес-служба операції Об’єднаних сил

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У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у Приазов’ї була ліквідована масштабна пожежа, що виникла в неділю поблизу позицій українських військових. Суха трава зайнялася біля сіл Широкине та Бердянське.

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Внаслідок інциденту почали детонувати не розірвані снаряди, які залишилися з часу обстрілу території окупантами. Не виключається, що пожежа була наслідком навмисного підпалу. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що на локалізацію вогню військовим та рятувальникам ДСНС довелося витратити 8−10 годин.

В одному місці тільки загасили полум’я, воно виникло поруч і ще сильніше. Було важко гасити вогонь без спеціальної техніки, — розповів один із військовослужбовців. — Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами.

До боротьби з пожежею також долучилися жителі села Бердянське, вогонь загрожував їхнім будинкам та посівам.

Крім того, вогонь загрожував населеним пунктам поблизу Бердянського.

За словами керівника військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олега Прилипка, не виключається варіант ворожої диверсії.

Нагадаємо, торік в зоні ООС виникла пожежа біля контрольного пункту в’їзду-виїзду «Новотроїцьке».