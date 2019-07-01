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У Сенегалі вилучили велику партію наркотиків

У Сенегалі вилучили майже 800 кг кокаїну, захованого в автомобілях на кораблі з Південної Америки

1 лип 2019, 08:18
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У Сенегалі вилучили 798 кг кокаїну, схованого в нових автомобілях на судні, котре прямувало з Бразилії.

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Наркотик був виявлений всередині 15 автомобілів, які перевозив корабель, котрий стояв на порту в столиці країни місті Дакарі, інформує агентство Reuters з посиланням вчорашнє повідомлення митних органів Сенегалу.

Зазначається, що цей інцидент став продовженням серії перехоплень великих партій наркотиків біля узбережжя Західної Африки в цьому році. Так, у минулу середу було виявлено 238 кг кокаїну, який контрабандно потрапив з Бразилії аналогічно через порт Дакара.

Наркоторговці використовують Західну Африку як пункт перевантаження кокаїну на шляху з Південної Америки до Європи.

Минулого тижня Управління ООН з наркотиків і злочинності повідомило, що в Африці в 2017 році було вилучено 3,4 т кокаїну, хоча ці дані, ймовірно, недооцінюють масштаби незаконного обігу наркотиків на континенті.

Найбільше вилучення наркотиків у Сенегалі відбулося в 2007 році. Тоді місцеві правоохоронці вилучили майже 2,5 т кокаїну на суму понад 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у червні в США вилучили 16,5 т кокаїну. Вартість цієї партії наркотиків на чорному ринку склала б приблизно 1 млрд дол. Ця подія стала одним із найбільших вилучень наркотиків в історії США.


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