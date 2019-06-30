Паводок в Іркутській області. Фото: Сибір.Реалії

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Паводок в Іркутській області Росії забрав життя щонайменше п’ятьох осіб.

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Ще 353 осіб постраждали, а 97 місцевих мешканців госпіталізували. Двоє осіб зникли безвісти. Про це повідомляється на веб-сторінці президента Російської Федерації.

У Головному управлінні МНС РФ в Іркутській області відзначили, що внаслідок повені серйозно постраждали Тулунський, Чунський, Нижнеудинський, Тайшетський та Зиминский райони. Підтопило 53 населені пункти, а саме — понад 4 тис. будинків, в яких проживають майже 10,5 тис. осіб. Стихія зруйнувала 42 соціально значущих об'єкти. Ще 1,2 тис. приміщень знищено негодою в Тулунському районі.

Шість населених пунктів відрізані водою від зовнішнього світу. У багатьох селах та селищах відсутнє електропостачання. Паводок пошкодив автомобільні мости, дороги. Людей евакуюють з постраждалих районів на човнах.

Як повідомляє видання «Сибір.Реалії», у затоплених районах Іркутської області люди досі сидять на дахах своїх будинків та сподіваються на евакуацію. У постраждалих районах не вистачає питної води, а підприємці навмисно підняли ціну на хліб та продукти харчування. Місцеві мешканці заявляють, що ніхто з влади не попереджав їх про повінь. Жаліються, що їх кинили один на один зі стихією. Представники місцевих РДА привезла людям допомогу — продукти харчування, які, як потім з’ясувалося, виявилися прострочені.

Глянула на річку — навісний міст знесло, троси все обірвані, розумію затопило. Але в районній адміністрації нас запевнили: «Не хвилюйтеся, все під контролем». У підсумку ми сиділи і дивилися на воду, як вона підбирається до селища. Я в якийсь момент плюнула, зібрала документи та пішла в Будинок культури, який на горі. Так нас три сім’ї там і врятувалося, — зазначила одна із місцевих мешканок.

Нагадаємо, у червні в Херсонській та Львівській областях спостерігалися складні погодні умови. Сильні зливи призвели до підтоплення сотень домогосподарств та десятків житлових будинків.