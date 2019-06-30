Паводок в Иркутской области. Фото: Сибирь.Реалии

https://racurs.ua/n123786-navodnenie-v-sibiri-pogibli-pyat-chelovek-i-podtopilo-tysyachi-domov-a-vlasti-ne-predupredili.html

Ракурс

Наводнение в Иркутской области России унесло жизни минимум пяти человек.

Loading...

Еще 353 человека пострадали, а 97 местных жителей госпитализировали. Два человека пропали без вести. Об этом сообщается на веб-странице президента Российской Федерации.

В Главном управлении МЧС РФ в Иркутской области отметили, что в результате наводнения серьезно пострадали Тулунский, Чунский, Нижнеудинский, Тайшетский и Зиминский районы. Подтопило 53 населенных пункта, а именно — более 4 тыс. домов, в которых проживают почти 10,5 тыс. лиц. Стихия разрушила 42 социально значимых объекта. Еще 1,2 тыс. помещений уничтожено непогодой в Тулунском районе.

Шесть населенных пунктов отрезаны водой от внешнего мира. Во многих селах и поселках отсутствует электричество. Паводок повредил автомобильные мосты, дороги. Людей эвакуируют из пострадавших районов на лодках.

Как сообщает издание «Сибирь.Реалии», в затопленных районах Иркутской области люди до сих пор сидят на крышах своих домов и надеются на эвакуацию. В пострадавших районах не хватает питьевой воды, а предприниматели намеренно подняли цену на хлеб и продукты питания. Местные жители заявляют, что никто из властей не предупреждал их о наводнении. Жалуются, что их бросили один на один со стихией. Представители местных РГА привезла людям помощь — продукты питания, которые, как потом выяснилось, оказались просроченные.

Глянула на реку — навесной мост снесло, тросы все оборваны, понимаю затопило. Но в районной администрации нас заверили: «Не волнуйтесь, все под контролем». В итоге мы сидели и смотрели на воду, как она подбирается к поселку. Я в какой-то момент плюнула, собрала документы и пошла в Дом культуры, который на горе. Так нас три семьи там и спаслось, — отметила одна из местных жительниц.

Напомним, в июне в Херсонской и Львовской областях наблюдались сложные погодные условия. Сильные ливни привели к подтоплению сотен домов и десятков жилых домов.