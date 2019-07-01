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В Сенегале изъяли крупную партию наркотиков

В Сенегале изъяли почти 800 кг кокаина, спрятанного в автомобилях на корабле из Южной Америки

1 июл 2019, 08:18
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В Сенегале изъяли 798 кг кокаина, спрятанного в новых автомобилях на судне, которое следовало из Бразилии.

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Наркотик был обнаружен внутри 15 автомобилей, которые перевозил корабль, стоявший на порту в столице страны городе Дакаре, информирует агентство Reuters со ссылкой вчерашнее сообщение таможенных органов Сенегала.

Отмечается, что этот инцидент стал продолжением серии перехватов крупных партий наркотиков у побережья Западной Африки в этом году. Так, в минувшую среду было выявлено 238 кг кокаина, который контрабандно попал из Бразилии аналогично через порт Дакара.

Наркоторговцы используют Западную Африку как пункт перегрузки кокаина на пути из Южной Америки в Европу.

На прошлой неделе Управление ООН по наркотикам и преступности сообщило, что в Африке в 2017 году было изъято 3,4 т кокаина, хотя эти данные, вероятно, недооценивают масштабы незаконного оборота наркотиков на континенте.

Самое большое изъятие наркотиков в Сенегале произошло в 2007 году. Тогда местные правоохранители изъяли почти 2,5 т кокаина на сумму более чем 300 млн долларов.

Напомним, в июне в США изъяли 16,5 т кокаина. Стоимость этой партии наркотиков на черном рынке составила бы примерно 1 млрд долл. Это событие стало одним из крупнейших изъятий наркотиков в истории США.


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