Атака беспилотников привела к масштабному пожару в российском порту Усть-Луга. Фото:

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Ракурс

Російський порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ вночі 11 листопада атакували безпілотники.

Там спалахнула масштабна пожежа, яка вирує донині. Над територією порту піднімаються величезні хмари густого чорного диму. Сервіс NASA FIRMS зафіксував відразу кілька вогнищ займання. А нафтові танкери екстрено покидають гавань, де вирують пожежі. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Раніше місцева влада підтвердила атаку безпілотників на портову зону Усть-Луга в російській Ленінградській області. На об'єкті було чутно вибухи. Було заявлено, що над областю нібито збили 150 українських БпЛА.

Як відомо, порт Усть-Луга — один із двох найбільших нафтових хабів РФ на північному заході. Об'єкт розташований в Ленінградській області на узбережжі Фінської затоки Балтійського моря та має стратегічне значення для російської економіки та оборонно-промислового комплексу.

Звідси щодня експортуються величезні обсяги нафти. У 2025 році через порт Усть-Луга пройшло близько 32,9 млн т нафтопродуктів, а щоденний обсяг перевалки сирої нафти становить приблизно 700 тис. барелів.

Нагадаємо, 10 листопада українські безпілотники атакували 123-й авіаційний ремонтний завод, який розташований у місті Стара Русса РФ. У районі підприємства прогриміла серія вибухів. Це підприємство здійснює технічне обслуговування російської військово-транспортної авіації, зокрема, літаків Іл-76, Іл-78, Л-410, а також авіаційних двигунів.