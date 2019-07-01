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Харьковский апелляционный суд обокрали: похищена техника с важной информацией

Харьковский апелляционный суд обокрали: похищена техника с важной информацией (ФОТО)

1 июл 2019, 14:50
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Харьковский апелляционный суд, расположенный на площади Героев Небесной Сотни, обокрали в ночь на 1 июля. Неизвестные ворвались в кабинет отдела обеспечения рассмотрения обращений граждан и похитили два системных блока, блок бесперебойного питания и флэш-накопитель.

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О краже в помещении суда полиция узнала около 8.30 утра от 40-летнего гражданина. Он сообщил, что ночью неизвестные воры демонтировали металлические решетки на окне первого этажа и украли в одном из кабинетов суда два системных блока, сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

В суде объясняют, что в пропавших системных блоках содержится служебная информация об обращениях граждан в суд. При этом отдел приема обращений граждан работает в обычном режиме.

В помещении Харьковского апелляционного суда работает следственно-оперативная группа. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Харьковский апелляционный суд обокрали: похищена техника с важной информацией. Фото: Нацполиция

Харьковский апелляционный суд обокрали: похищена техника с важной информацией. Фото: Нацполиция

Источник: Ракурс


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