Харківський апеляційний суд обікрали: зникла техніка з важливою інформацією

https://racurs.ua/ua/n123806-harkivskyy-apelyaciynyy-sud-obikraly-znykla-tehnika-z-vajlyvou-informaciieu-foto.html

Ракурс

Харківський апеляційний суд, розташований на площі Героїв Небесної Сотні, обікрали у ніч на 1 липня. Невідомі вдерлися до кабінету відділу забезпечення розгляду звернень громадян і викрали два системні блоки, блок безперебійного живлення та флеш-накопичувач.

Loading...

Про крадіжку в приміщенні суду поліція дізналася близько 8.30 ранку від 40-річного громадянина. Він повідомив, що вночі невідомі крадії демонтували металеві грати на вікні першого поверху і викрали із одного з кабінетів суду два системні блоки, інформує прес-служба суду на своїй сторінці у Facebook.

У суді пояснюють, що у зниклих системних блоках міститься службова інформація стосовно звернень громадян до суду. При цьому відділ прийому звернень громадян працює у звичному режимі.

У приміщенні Харківського апеляційного суду працює слідчо-оперативна група. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.