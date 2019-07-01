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Харківський апеляційний суд обікрали: зникла техніка з важливою інформацією

Харківський апеляційний суд обікрали: зникла техніка з важливою інформацією (ФОТО)

1 лип 2019, 14:50
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Харківський апеляційний суд, розташований на площі Героїв Небесної Сотні, обікрали у ніч на 1 липня. Невідомі вдерлися до кабінету відділу забезпечення розгляду звернень громадян і викрали два системні блоки, блок безперебійного живлення та флеш-накопичувач.

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Про крадіжку в приміщенні суду поліція дізналася близько 8.30 ранку від 40-річного громадянина. Він повідомив, що вночі невідомі крадії демонтували металеві грати на вікні першого поверху і викрали із одного з кабінетів суду два системні блоки, інформує прес-служба суду на своїй сторінці у Facebook.

У суді пояснюють, що у зниклих системних блоках міститься службова інформація стосовно звернень громадян до суду. При цьому відділ прийому звернень громадян працює у звичному режимі.

У приміщенні Харківського апеляційного суду працює слідчо-оперативна група. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Харківський апеляційний суд обікрали: зникла техніка з важливою інформацією. Фото: Нацполіція

Харківський апеляційний суд обікрали: зникла техніка з важливою інформацією. Фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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