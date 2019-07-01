Держпідприємству «Антонов» було завдано збитків на суму понад 5 млн грн, фото: «112 Україна»

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Полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував схему розкрадання та привласнення коштів держпідприємства «Антонов».

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Сума завданих збитків склала понад 5 млн грн. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що привласнення коштів здійснювалося шляхом укладання фіктивних угод надання послуг з проведення робіт з визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт.

Насправді ці роботи не виконувалися, заявляють в СБУ.

Літаки передавали замовнику із підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до аварійних ситуацій та людських жертв, — наголошують у спецслужбі.

За цими фактами було відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Під час обшуків правоохоронці виявили проекти та чернетки угод, техніку, за допомогою якої вони виготовлялися, фіктивні документи щодо виконання угод, а також копії документів осіб, на яких без їхнього відома укладалися відповідні угоди.

Також виявлено записи «чорної» бухгалтерії та документи щодо виводу коштів до однієї із західноєвропейських країн.

Наразі зловмисникові оголошено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та перевіряється можлива причетність до цієї схеми інших посадовців Міноборони.

Нагадаємо, восени минулого року СБУ повідомляла про викриття механізму розкрадання коштів, виділених на реабілітацію ветеранів АТО. Внаслідок дій зловмисників, учасники бойових дій не змогли отримати повний спектр реабілітаційних послуг. Зловмисники завдали державі збитків на суму понад 6 млн грн.