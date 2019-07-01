Госпредприятию «Антонов» был нанесен ущерб на сумму более 5 млн грн, фото: СБУ

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Полковник одного из военных представительств Министерства обороны организовал схему хищения и присвоения средств госпредприятия «Антонов».

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Сумма нанесенного ущерба составила более 5 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что присвоение средств осуществлялось путем заключения фиктивных сделок предоставления услуг по проведению работ относительно определения технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт.

На самом деле эти работы не выполнялись, заявляют в СБУ.

Самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам, — отмечают в спецслужбе.

По этим фактам было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Во время обысков правоохранители обнаружили проекты и черновики соглашений, технику, с помощью которой они изготавливались, фиктивные документы по выполнению соглашений, а также копии документов лиц, на которых без их ведома заключались соответствующие соглашения.

Также выявлены записи «черной» бухгалтерии и документы по выводу средств в одну из западноевропейских стран.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения и проверяется возможная причастность к этой схеме других должностных лиц Минобороны.

Напомним, осенью прошлого года СБУ сообщала о разоблачении механизма хищения средств, выделенных на реабилитацию ветеранов АТО. В результате действий злоумышленников, участники боевых действий не смогли получить полный спектр реабилитационных услуг. Злоумышленники нанесли государству ущерб на сумму более 6 млн грн.